Coronavirus: Romeo, 'vediamo se da Conte c'è clima collaborativo o no'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo detto che 3,6 miliardi non sono sufficienti, ora vediamo cosa ci dice Conte, se c'è un clima collaborativo con opposizione oppure no. Salvini sul decreto è stato chiaro sin dall'inizio". Lo dice il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, arrivando a palazzo Chigi per l'incontro convocato dal premier Giuseppe Conte con i presidenti dei gruppi di maggioranza e opposizione.

"Sulle misure di carattere sanitario sia alla Camera che domani al Senato non abbiamo fatto nessuna osservazione ma sulle richieste economiche è nostro compito proporre le nostre soluzioni".