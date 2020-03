Coronavirus: Speranza, 'situazione è seria, italiani siano responsabili'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Dobbiamo chiedere agli italiani di rispettare le disposizioni. Sugli eventi sportivi c'è un'ordinanza, non possiamo mettere una persona a controllare ogni evento sportivo. Semmai ci rivolgiamo al senso di responsabilità degli italiani. Non credo nella coercizione. Stiamo dicendo una cosa semplice: la situazione è seria e va seguita con attenzione. Ciascuno deve fare la propria parte perché il virus non si può fermare solo con un decreto ma con il lavoro di tutti. Bastano pochi gesti semplici". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì.