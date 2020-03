Corruzione: arresti Messina, le mazzette registrate in diretta

Palermo, 3 mar. (Adnkronos) – Mazzette registrate in diretta dalle 'cimici' degli investigatori della Squadra mobile di Messina. C'è anche questo nelle carte dell'operazione che oggi ha portato all'arresto di undici persone, tra cui due funzionari del Genio civile. In particolare, le intercettazioni hanno registrato le tangenti durante le conversazioni degli indagati. In un caso, sarebbe stato offerto al dirigente del Genio Civile un soggiorno in albergo e altri privilegi.