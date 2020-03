Montagna: Arpa, neve fresca e vento forte, attenzione a pericolo valanghe

Milano, 3 mar. (Adnkronos) – Con neve fresca e vento forte, bisogna fare attenzione al pericolo valanghe. L'allerta arriva dall'Arpa Lombardia. "L'intensa perturbazione che ha interessato la nostra regione si sta lentamente spostando verso est. Sulle montagne lombarde le condizioni meteorologiche sono in progressivo miglioramento". Ma, "depositata su superfici dure e levigate dal vento forte, ora in attenuazione, la neve caduta nelle scorse ore (50-70 cm su Orobie e Retiche, 30-40 cm su Adamello e Prealpi) è caratterizzata da una stabilità precaria e, su tutti i pendii a qualsiasi esposizione, si sono formati nuovi lastroni di grandi dimensioni". Dunque, spiega l'allerta, il pericolo valanghe è più alto del solito.

Secondo il “Bollettino Neve e Valanghe” emesso oggi dal Centro Nivometeorologico di Arpa Lombardia, è di grado 4 Forte su Retiche, Orobie e Adamello e di 3 Marcato sugli altri settori.

Per la giornata di domani, "bel tempo e temperature stazionarie favoriranno il progressivo assestamento e consolidamento del manto nevoso: pericolo valanghe 4 Forte in diminuzione su Retiche centrali, occidentali e Orobie centrali, 3 marcato altrove". Da giovedì, il cielo tornerà ad essere generalmente coperto su tutti i settori, con nuvolosità in aumento durante la giornata e deboli precipitazioni diffuse a carattere nevoso al di sopra dei 700-800 metri.