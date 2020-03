Blutec: incontro istituzionale a Palermo con i Commissari Straordinari

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – Si è svolto a Palazzo Comitini, l’incontro tra il Sindaco Metropolitano, Leoluca Orlando, il coordinamento dei Sindaci del territorio, rappresentato dalla Presidente del Consiglio Comunale di Termini Imerese, Anna Amoroso, dal Sindaco di Campofelice di Roccella, Michela Taravella, dal Sindaco di Caccamo, Nicasio Decola, dal Sindaco di Montemaggiore Belsito Antonio Mesi, dal Sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Antonio Rini, dal Vice Sindaco di Petralia Sottana, Santo Inguaggiato, l’Assessora al lavoro del Comune di Palermo , Giovanna Marano, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Roberto Mastrosimone, FIOM, Vincenzo Comella, UILM e Antonio Nobile, FIM e i Commissari Straordinari della Blutec, indicati dal MISE, Dott. Andrea Bucarelli, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso.

Al tavolo i tre Commissari hanno illustrato il percorso che dovrebbe individuare, entro il mese di aprile con flessibilità di derogare a luglio, il cammino di avvio al programma con il quale è opportuno predisporre l’approvazione dell’accordo di programma che renda appetibili tutti gli impianti presenti nell’area.

L'accordo dovrebbe essere articolato in due fasi: una prima che indichi le risorse disponibili e una seconda atta alla declinazione degli strumenti più idonei ad una reindustrializzazione efficace, e in sintonia con le vocazioni produttive del territorio.

A chiusura dell’incontro è emersa "l’esigenza di chiedere al MISE un urgente incontro per delineare le premesse dell’accordo di programma quadro a cui è necessario partecipi la Regione". Al contempo lo stesso coordinamento chiede alla Regione Siciliana una tempestiva convocazione propedeutica all’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. “Il nostro impegno corale, di amministrazioni e forze sociali, prosegue affinché questa fase, importante e complessa, produca il risultato di una reindustrializzazione che non deluda più il territorio da anni in attesa di una soluzione adeguata”, ha dichiarato il Sindaco della Città Meropolitana di Palermo Leoluca Orlando