Coronavirus: Azzolina, 'impegno a garantire servizio a distanza'**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "So che è una decisione di impatto. Io come ministro dell'Istruzione spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale a distanza venga fornito a tutti i nostri studenti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a palazzo Chigi.