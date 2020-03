Coronavirus: bozza Dpcm, 'ecco norma che sospende scuole e atenei'**

Roma, 4 mar,. (Adnkronos) – Ecco la norma nell'ultima bozza di Dpcm che sospende l'attività didattica nel resto del Paese, confermando la chiusura nelle zone rosse. "Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020 – si legge – sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza".