Coronavirus: bozza Dpcm, stop eventi sociali per personale sanitario

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale" si prevede la "sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità". E' quanto si legge in una bozza del Dpcm, in possesso dell'Adnkronos, che andrà a sostituire quello varato domenica scorsa e valido per l'intero territorio nazionale.