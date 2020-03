Coronavirus: canali aperti ministeri-tecnici per definire 'stretta' misure

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Mentre a Palazzo Chigi sta per iniziare l'incontro tra il premier, le Regioni e le parti sociali sull'emergenza Coronavirus, sono continui gli scambi tra i ministeri e i tecnici del comitato scientifico per definire le misure del nuovo Dpcm che l'esecutivo si accinge ad adottare per contenere la diffusione del Covid-19. Si ragione sulle misure che andranno a spalmarsi sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di arginare i contagi. A illustrarle, nelle prossime ore, potrebbe essere il premier Giuseppe Conte, con un intervento pubblico per spiegare le scelte del governo.