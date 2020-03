Coronavirus: Conte, 'non stravolgere vite ma comportamenti responsabili'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Dobbiamo continuare a lavorare insieme verso un comune obiettivo. Non dobbiamo stravolgere le nostre abitudini di vita, dobbiamo assumere un comportamento responsabile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un video su Fb. "Dobbiamo lavare le mani spesso, starnutiamo o tossiamo in un fazzoletto o nel gomito, manteniamo la distanza di un metro nei rapporti sociali".