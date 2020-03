Coronavirus: Conte, 'Ssn per quanto efficiente rischia sovraccarico'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Siamo concentrati ad adottare" misure ancor più stringenti per ottenere un "effetto di contenimento o ritardo nella diffusione" del Covid-19 "perché abbiamo un Ssn che, per quanto efficiente, rischia il sovraccarico e non possiamo supplire potenziandolo in breve tempo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in una breve dichiarazione a Palazzo Chigi.