Coronavirus: Conte, 'verità e trasparenza vaccini di cui dotarci'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Da gennaio abbiamo assunto misure che sono apparse anche drastiche, in realtà erano proporzionate e adeguate a tutelare la salute dei cittadini, a contenere la diffusione del contagio. Abbiamo sempre agito sulla base delle valutazioni del comitato tecnico scientifico, scegliendo sempre la linea della trasparenza e della verità. Decisi a non alimentari complottismi e diffidenze, la verità è l'antidoto più forte, la trasparenza il vaccino più forte di cui dotarci". Così il premier Giuseppe Conte, in un lungo post pubblicato su Facebook.