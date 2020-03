Coronavirus: Coppola (Soroptimist), 'scuole chiuse problema per genitori'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Le scuole chiuse per emergenza Covid19 sono un problema per i genitori e un'ulteriore criticità per le mamme e professioniste che lavorano in uno scenario italiano già difficile nella conciliazione dei tempi di vita-lavoro". Ad affermarlo in una nota è Mariolina Coppola, il presidente Soroptimist.