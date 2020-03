Coronavirus: Gualtieri, 'da Eurogruppo ok ricorso flessibilità'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Oggi teleconferenza Eurogruppo che ha confermato la possibilità di ricorrere alla flessibilità prevista da regole Ue per fronteggiare Covid-19. Bene soprattutto l'impegno all'adozione coordinata delle necessarie misure per sostenere la crescita, anche con stimoli di bilancio". Ad affermarlo in un tweet il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.