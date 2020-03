Coronavirus: iniziata a P.Chigi riunione Conte-ministri (2)

(Adnkronos) – Le raccomandazioni messe a punto dal comitato tecnico scientifico voluto da Conte sono rivolte a tutti gli italiani e prevedono, tra le altre cose, manifestazioni sportive a porte chiuse per trenta giorni, stop ai congressi e ai convegni, anziani in casa, evitare i luoghi affollati, restare a casa anche con qualche linea di febbre seppur non ci siano motivi di sospettare di aver contratto il Covid-19. Evitare abbracci e strette di mano.

Insomma, una stretta delle raccomandazioni per contenere quanto più possibile la diffusione del contagio. Sul fronte economico è allo studio il decreto, che con ogni probabilità verrà varato solo la settimana prossima, con il quale il governo sta pianificando di sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit-Pil, chiedendo flessibilità all'Ue per 3,6 miliardi, pari allo 0,2% di Pil, seppur alcune forze politiche, in primis il M5S, chiedano uno sforzo più cospicuo.

Le misure economiche riguarderanno soprattutto la sanità, gli ammortizzatori sociali e gli aiuti ai settori economici -vedi il turismo- penalizzati dalla crisi.