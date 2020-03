Coronavirus: sforamento deficit-Pil, a inizio settimana prossima voto Camere**

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Per fronteggiare i contraccolpi economici dell'emergenza Coronavirus, il governo, come è noto, approverà una relazione nella quale si chiede al Parlamento di votare a favore dello scostamento temporaneo degli obiettivi di finanza pubblica in ragione di eventi eccezionali. La relazione, sentita la Commissione europea, passerà prima all'esame delle commissioni Bilancio e poi, per essere approvata, dovrà essere votata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti. Le operazioni di voto, pertanto, sono previste per l'inizio della prossima settimana.