Coronavirus: S&P taglia stima, in 2020 verso pil a +0,5% in area euro

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – S&P taglia la stima di crescita del pil nell'area dell'euro. A pesare è l'emergenza coronavirus. Per il 2020 l'agenzia di rating internazionale prevede un pil in crescita dello 0,5% nella zona euro contro +1% stimato in precedente. E' quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi 'Il coronavirus eliminerà 50 punti base dalla crescita dell'Eurozona'.