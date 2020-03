Coronavirus: Toti, 'credo Regioni d'accordo su chiusura scuole'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "So che sono uscite agenzie che dicono 'scuole chiuse', altre dicono 'scuole aperte', aspettiamo di sapere cosa dice il governo. Per quanto ci riguarda, precauzionalmente le abbiamo chiuse questa settimana e credo sia stata una decisione positiva. Se si decide di chiuderle per un altro periodo di tempo credo che le Regioni siano d'accordo. Ovviamente occorrono ammortizzatori sociali e aiuti alle famiglie" . Lo dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, arrivando a Palazzo Chigi per l'incontro con il premier, Giuseppe Conte.