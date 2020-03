Coronaviruus: Conte, 'chiusura scuole e università decisa con esperti Iss'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Quello di questa mattina "non era formalmente un Cdm, ma ho riunito tutti per un aggiornamento e ho richiesto la presenza del presidente dell'Iss, Brusaferro, che ci ha aiutato, insieme al ministro Speranza, a valutare la situazione attuale epidemiologica, l'andamento dei contagi. Valutazioni dei tecnici che ci sono servite, anche ai ministri, per un aggiornamento a 360 gradi sulla situazione emergenziale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in sala stampa a Palazzo Chigi, mentre è in corso l'incontro con le parti sociali sull'emergenza Covid-19.

"Vi anticipo, in piena trasparenza, che ampia parte della riunione è stata dedicata alle scuole e all'università. Alla luce degli elementi acquisiti abbiamo ritenuto di disporre, in via prudenziale, la chiusura fino al 15 di questo mese, lasciando valutare agli esperti come sta evolvendo" la diffusione del virus "e le valutazioni finali".