Palermo: maxitruffa all'Ue, sequestrati beni per oltre 36 milioni euro

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione che ha portato all'emissione di 24 misure cautelari per una maxitruffa, ha sequestrato beni per 12,5 milioni di euro, pari all’ammontare dei contributi truffati. Sequestro preventivo anche per 14 aziende, tre delle si trovano all’estero, fra Ungheria, Austria e Romania, per un valore di 24 milioni di euro. Sigilli alla ditta Di Liberto srl, con sede a Belmonte Mezzagno; la Lpb soc.coop. di Marsala; la Sud Allevamenti di Belmonte; la Zoo coop di Mezzojuso; la Margi società cooperativa di Ciminna; la O.T. Market unipersonale srl di Bolognetta; la Società agricola mediterranea allevamenti di Belmonte; la G.r. Trasporti di Belmonte; la General T.e.c. società cooperativa di Belmonte; la Agrigroup di Belmonte; la Meatech gmbh con sede in Austria; la Meatech company Kft con sede in Ungheria e la S.c.

Dil.ro. Livestock con sede in Romania.