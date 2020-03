Tim: Gubitosi, 'punto riferimento in Italia in cloud con partnership con Google'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Questa partnership strategica con Google colloca Tim come punto di riferimento in Italia nel Cloud ed Edge computing, due mercati che saranno sempre più importanti con la progressiva implementazione del 5G e dell’Intelligenza Artificiale. Scegliendo di unire le nostre forze con un leader tecnologico e innovativo riconosciuto a livello mondiale confermiamo il nostro impegno a promuovere e accompagnare il progresso digitale del Paese". Ad affermarlo in una nota è l'ad di di Tim, Luigi Gubitosi, dopo l'annuncio dell'accordo con Google Cloud.