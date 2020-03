Coronavirus: campagna ministero Salute, p.Chigi a caccia testimonial

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Le raccomandazioni del ministero della Salute per arginare la diffusione del Covid-19 e tranquillizzare la popolazione su un'emergenza senza precedenti, almeno quanto a misure assunte. La campagna targata dal dicastero guidato da Roberto Speranza -regole e buone abitudini da assumere- è sponsorizzata dalla presidenza del Consiglio, che ha invitato, a quanto si apprende, a direttori di tg e giornali a dargli ampio risalto per diffondere il messaggio. 'Assoldando' anche personaggi tv -vedi Amadeus- e trasmissioni televisive per dare visibilità alle raccomandazioni dei tecnici. E' soprattutto con una buona informazione che si contiene il contagio e i timori dei cittadini. Che nella campagna targata dal ministero della Salute vengono invitare a non avere pausa, "la grandissima parte guarisce" e a "non stravolgere" la propria vita.