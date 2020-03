Coronavirus: Ceccanti inaugura telelavoro parlamentare, 'vi aggiorno su mia pagina web'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Stefano Ceccanti, deputato Pd, inaugura il 'telelavoro parlamentare'. "Il fatto che il Parlamento per necessaria prudenza lavori di meno e che siano sospese le iniziative, ci impone una sorta di telelavoro parlamentare da casa", scrive su twitter spiegando che aggiornerà costantemente la sua pagina web sulle novità dell'azione parlamentare e di governo.

"Telelavoro parlamentare. Utilizzerò in questi giorni come metodo quello di aggiornare costantemente la pagina http://stefanoceccanti.it in cui ho appena inserito le ultime novità. Altri aggiornamenti nelle prossime ore".