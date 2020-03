Coronavirus: Fabi, Abi e banche finanzino fondo speciale per ricerca scientifica

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Un fondo speciale per la ricerca scientifica finanziato da Abi e banche italiane. E' quanto chiede il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Il sindacato bancario sostiene "il documento che oggi l’Abi presenta al governo, col quale chiede una serie di interventi e deroghe al fine di aiutare l’economia e le aziende italiane alle prese con gli effetti del Coronavirus".

Allo stesso tempo, "chiediamo all’Abi di farsi portatrice di un’iniziativa di sistema volta a costituire un fondo speciale, alimentato da tutti i gruppi e le banche del Paese, per finanziare la ricerca scientifica e medica. È indispensabile – sostiene – impiegare tutte le risorse possibili per evitare, nell’interesse dell’intera collettività, che in futuro si ripetano emergenze legate a malattie ed epidemie di varia natura.

Siamo sicuri che i gruppi bancari, sempre sensibili di fronte alla necessità di finanziare la ricerca scientifica, non si tireranno indietro nemmeno questa volta".