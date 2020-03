Coronavirus: Fornaro, 'pieno sostegno a misure governo'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Pieno sostegno alle misure prese dal governo per contenere l'espansione del Coronavirus. E’ necessario oggi più che mai il massimo di unità istituzionale e tra le forze politiche". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"La scelta del governo di chiedere all'Europa lo sforamento del deficit -aggiunge – è una scelta giusta come sono giuste le prime misure messe in campo a cui dovrà seguire un piano di interventi straordinario per rilanciare l’economia. L'Italia è un grande Paese e può farcela".