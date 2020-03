Coronavirus: Gelmini, 'subito aiuto a genitori-lavoratori per scuole chiuse'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Dopo la chiusura di tutte le scuole fino al prossimo 15 marzo, le misure per aiutare i genitori-lavoratori devono essere immediate: non possono passare giorni". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Già nelle prossime ore -aggiunge- il governo deve dare un segnale a milioni di italiane ed italiani che da oggi, in modo repentino, devono continuare la loro normale attività professionale, seguendo allo stesso tempo i propri figli per 24 ore al giorno. Subito smart working, permessi retribuiti, congedo parentale straordinario, voucher per le baby sitter. Le famiglie non vanno abbandonate”.