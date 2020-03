Coronavirus: Mattarella, 'supereremo crisi anche con necessarie misure straordinarie'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Supereremo la condizione di questi giorni anche attraverso l'adozione di misure straordinarie per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni: misure per l'immissione di nuovo personale da affiancare loro e per assicurare l'effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali, verificandola in tutte le sedi ospedaliere". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione sull'emergenza Coronavirus.