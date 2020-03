Coronavirus: Rotondi, 'bene Meloni, collaborare ma dopo Conte solo il voto'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Da democristiano approvo i toni della Meloni: dialoganti col governo, perché nelle tragedie si collabora, ma fermi nel respingere un proseguimento della legislatura dopo la possibile caduta del governo. Anche per noi democristiani dopo Conte c’è solo il voto: no a governi di solidarietà nazionale, no ad allargamenti trasformistici della maggioranza". Lo dice Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera.