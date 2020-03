Coronavirus: Emergency a disposizione Regione Lombardia**

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Emergency è a disposizione, con i suoi medici, di Regione Lombardia per l'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"Abbiamo sentito questa mattina i vertici della Regione Lombardia e abbiamo offerto la nostra disponibilità a collaborare nella gestione dell’epidemia di Covid-19. Possiamo mettere a disposizione delle autorità sanitarie le competenze di gestione dei malati in caso di epidemie, maturate in Sierra Leone nel 2014 e 2015 durante l’epidemia di Ebola", sottolinea l'associazione umanitaria.

"Nel frattempo – prosegue – continuiamo a lavorare nei nostri ambulatori in Italia, con un protocollo di triage che permette di individuare pazienti con sintomi compatibili con il virus, di informarli e indirizzarli ai servizi competenti in un’ottica di tutela della salute pubblica. Molti nostri pazienti appartengono alle fasce più vulnerabili della popolazione – migranti, senza tetto, Rom – e in questo momento hanno ulteriori difficoltà di accesso ai Servizi del Sistema Sanitario Nazionale.

L’informazione – spiega – è fondamentale per questa fascia di popolazione perché molti di loro non hanno accesso all’informazione basilare sulle norme di prevenzione del contagio predisposte dal Ministero della Salute".