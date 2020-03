Coronavirus: Federalberghi Palermo, 'cancellazioni per oltre 5 milioni euro' (2)

(Adnkronos) – “Paralisi totale anche per il segmento Mais, il colpo è durissimo. Nella nostra struttura – parla il direttore del San Paolo Palace Salvo Romano – la maggior parte degli eventi programmati sono stati cancellati così come i pernottamenti. Siamo passati, in poche settimana, dall’overbooking al 30% dell’occupazione". “Da una breve analisi fatta all’inizio dell’anno si prospettava finalmente una stagione serena ed interessante con i numeri altissimi- lo sostiene Ludmila Kuzhel direttrice Hotel President Ibis Style – In poco più di una settimana la perdita di tutto il lavoro svolto negli anni passati di certo non porta alcun pensiero positivo. La città è stata praticamente isolata. La previsione della stagione 2020? Adesso tutto è molto compromesso".

Anche nell’extra alberghiero "la situazione è drammatica". “Abbiamo registrato per tutto il comparto dell’extra – dice Francesco Ponte coordinatore Federlaberghi Extra – la quasi totale cancellazione di tutte le prenotazioni per i mesi di marzo e aprile.

La nostra preoccupazione è che il settore turismo possa non essere considerato a parità di emergenza con la sanità e la scuola. Se fosse così è imminente la fine delle piccole e medie attività”.