Coronavirus: Monti, 'emettere titoli debito pubblico per questa emergenza'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Utilizzare il senso di solidarietà che c’è oggi nel Paese di fronte a questa emergenza studiando emissioni di titoli di debito pubblico particolari per questa circostanza. I cittadini che ne hanno la possibilità scelgano di sostenere il Paese per dotarlo di un sistema sanitario ancora migliore assumendosi un piccolo sacrificio in modo che quell’onere del debito sulle generazioni future sia ridotto perché oggi un po’ di solidarietà avviene già all’interno della generazione attuale tra chi può e chi non può. Sarebbe una emissione di titoli per la salute per l’Italia". A lanciare la proposta il senatore Mario Monti, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital. "In passato -lamenta l'ex premier- abbiamo sperperato e oggi arriviamo a scorte vuote, esausti.

Abbiamo gridato al lupo al lupo ma prima non c’era. Ora sì”.