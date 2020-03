Confindustria: Pasini si ritira da corsa a presidenza

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Il presidente dell'Associazione degli industriali di Brescia, Giuseppe Pasini, si ritira dalla corsa alla presidenza di Confindustria. Ora in lizza per la successione di Vincenzo Boccia restano Carlo Bonomi, il presidente di Assolombarda e Licia Mattioli, l'attuale vicepresidente di Confindustria con delega all'internazionalizzazione.

"Non sappiamo oggi chi assumerà la grande responsabilità di guidare la nostra Confindustria nel prossimo quadriennio, perdipiù in un momento storico in cui la diffusione del Coronavirus sta mettendo a dura prova i nostri stili di vita e le nostre economie", sottolinea Pasini annunciando in una nota "il suo passo indietro". Nonostante i doverosi sforzi di mantenere un atteggiamento equilibrato e pacato in questa situazione, rileva Pasini, "mi sarebbe sembrato opportuno di sospendere momentaneamente l'iter del rinnovo della presidenza.

Tuttavia questa mia richiesta è rimasta inascoltata", sottolinea.

Al prossimo presidente di Confindustria, sottolinea ancora Pasini, "auguro sin d'ora i migliori risultati, affinché la nostra casa associativa sia sempre più volano orgoglioso dello sviluppo di impresa. Spetta a Confindustria mantenere viva la narrazione, per spiegare al Paese che sono le nostre aziende a costruire benessere e sviluppo, nel rispetto delle persone e dell'ambiente".