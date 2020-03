Coronavirus: Dadone, 'bene Raggi per prontezza su lavoro più flessibile'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Grazie a Virginia Raggi, soprattutto per la prontezza con cui lei e il suo staff hanno dato impulso a una organizzazione del lavoro più flessibile e innovativa. Non solo nell'ottica di far fronte all'emergenza contingente, ma in vista di una ancora maggiore efficienza strutturale dei servizi resi ai romani". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone su Facebook commentando l'iniziativa della sindaca di Roma, Virginia Raggi.