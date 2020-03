Coronavirus: Meloni, 'da Ue resistenza a richieste Speranza'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Penso di essere stato il primo segretario di partito che ha parlato con il ministro Speranza, un mese e mezzo fa, chiedendogli cosa stesse accadendo e lui mi disse: sto cercando di avere una riunione con i ministri della Salute europei, ma c'è una resistenza. Questa Europa serve solo a fare gli interessi di alcuni Stati nazionali, perchè, secondo me, non so se per sciatteria o per furbizia, dalle altre parti, per evitare i contraccolpi economici che stiamo avendo noi, un po' hanno frenato nel raccontare". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Rainews 24, a proposito dell'emergenza Coronavirus.