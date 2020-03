Coronavirus: Meloni, 'presidente Cina non mangia in pizzerie per solidarietà'

Roma, 7mar. (Adnkronos) – "Quando chiedevamo di mettere in quarantena chi rientrava dalla Cina, avevamo tutta la sinistra italiana che andava a mangiare nei ristoranti cinesi, ad abbracciare cinesi, perchè noi eravamo razzisti. Quando chiedi misure per difendere la salute dei cittadini lo fai per tutti i cittadini indipendentemente dalla loro razza. I cinesi oggi impediscono agli italiani di entrare sul loro territorio nazionale: il presidente cinese andrà a mangiare in una pizzeria per solidarietà con gli italiani?" Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Rainews 24.