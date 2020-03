Coronavirus: Meloni, 'sì a scostamento bilancio ma a governo chiediamo reciprocità'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Siamo pronti a sostenere anche lo scostamento chiesto dal governo per coprire i nuovi interventi. Ma la collaborazione implica reciprocità e finora questa è mancata. Mi auguro che le parole del Capo dello Stato abbiano fatto breccia anche nell’esecutivo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da 'Il Sole 24 ore', secondo la quale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sono necessari "interventi che richiedono un sostegno economico molto importante".

"Per questo -aggiunge- sposo in pieno anche la proposta del presidente di Confindustria per che chiede un coinvolgimento della Bce e un grande piano di investimenti europeo. È su queste scelte che chiediamo al governo un confronto. E lo chiediamo ora perchè noi siamo pronti a fare la nostra parte ma non da meri spettatori.

In ogni caso a scatola chiusa non votiamo niente. In Senato c’è già in commissione Bilancio il decreto con le prime misure emergenziali. Che per noi sono insufficienti. Noi stiamo offrendo al governo una collaborazione reale perchè in questi momenti prima di tutto c’è l’interesse del Paese e degli italiani non certo quello dei partiti".