8 marzo: Grasso, 'grazie a donne che impiegano energie contro coronavirus'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Il mio pensiero oggi va alle dottoresse, alle infermiere, alle donne della scienza, alle volontarie; alle mamme, alle nonne, alle insegnanti; alle donne che lottano e a quelle che resistono; a tutte coloro che in questo momento, nei settori più disparati del Paese, stanno mettendo in campo le loro migliori energie in favore della comunità per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Grazie!" Lo scrive su Facebook Pietro Grasso, senatore di Leu ed ex presidente del Senato.