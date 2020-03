Coronavirus: Fontana, 'lavoro e merci scriminante per circolare'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Credo di poter dire per tranquillizzare la gran parte dei nostri cittadini che il lavoro è una scriminante, per le persone e per le merci. Quindi chi deve viaggiare per ragioni di lavoro lo può fare, la merce può viaggiare". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Sky Tg 24. "C'è stato un impegno da parte del presidente Conte, con il quale ho parlato a notte fonda -ha aggiunto il governatore- il quale mi ha ribadito che l'interpretazione giusta fosse proprio questa".