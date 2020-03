Coronavirus: Gasparri, 'no sottovalutazioni ma incapaci al governo'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Le prescrizioni vanno rispettate. L’emergenza non va sottovalutata. Però bisogna dire con chiarezza che al governo ci sono degli irresponsabili incapaci. Ieri sera, con la diffusione di notizie parziali, con la indecisione, col servizio pubblico radiotelevisivo reso muto, il governo ha fatto precipitare il Paese nel caos". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Non si governa un Paese per caso. Giusto -aggiunge- quanto dice tutta Forza Italia, faremo la nostra parte con senso di responsabilità, in primis i nostri esponenti che governano il territorio. Ma bisogna dire con chiarezza che chi ci governa non è all’altezza delle responsabilità. Sono degli sciagurati ai quali va imposto un controllo parlamentare sulle loro azioni. L’emergenza riguarda il Paese.

Palazzo Chigi e dintorni, con personaggi di terza fila, stanno aumentando l’emergenza e i danni per il Paese”.