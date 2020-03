Coronavirus: Palermo, un'altra paziente positiva ricoverata all'ospedale Cervello

Palermo, 8 mar. (Adnkronos) – Oltre alla turista bergamasca risultata positiva al coronavirus e ricoverata quasi due settimane fa, da ieri c'è un'altra paziente affetta dal Covid-19 ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo. Restano, intanto, "invariate le condizioni della paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello, proveniente dalla bergamasca. La paziente, risultata positiva ai test per coronavirus, è apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali", come spiegano dall'ospedale.