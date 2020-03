Coronavirus: Siri, 'dieci miliardi per 50mila nuovi posti letto'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Serve la realizzazione immediata di 50 mila nuovi posti letto da adibire a terapia intensiva. 5 miliardi di investimento e 5 miliardi per la gestione. Sembrano tanti soldi, ma sono molto meno di quello che altrimenti ci costerà il blocco totale del Paese se lo usiamo come unico strumento per fronteggiare il virus. È un investimento che ci mette al sicuro anche per qualunque -non auspicata – eventualità futura". Lo scrive su Facebook il senatore della Lega Armando Siri.

"La Lombardia -aggiunge- si sta già attrezzando, ma serve un piano nazionale. Se in condizioni normali ci vorrebbero 3 mesi per completare i lavori (come è stato ipotizzato) con procedure commissariali potremmo impiegarci meno tempo e comunque chi ben comincia è a metà dell’opera e nel frattempo ogni posto nuovo in più è la risposta concreta di un Paese che dimostra di avere la situazione sotto controllo e non di essere in preda a stati confusionali o peggio a stati d’assedio".