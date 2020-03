Coronavirus: Europarlamento accorcia plenaria**

Bruxelles, 9 mar. (AdnKronos) – La plenaria del Parlamento Europeo che si terrà questa settimana a Bruxelles, e non a Strasburgo per via della situazione determinata dalla diffusione della Covid-19, "sarà più corta del solito", per decisione della Conferenza dei Presidenti. Lo annuncia il portavoce capo del Parlamento, Jaume Duch Guillot, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

La Conferenza dei Presidenti, spiega Duch Guillot, "ha deciso che la plenaria si terrà solamente oggi pomeriggio e domani", mentre in genere la plenaria, a Strasburgo, inizia lunedì pomeriggio alle 17 e si conclude giovedì pomeriggio. E "non ci saranno votazioni, solamente dibattiti", spiega.

Per tutti, inclusi gli europarlamentari, vige la "raccomandazione di conservare una distanza di almeno un metro" di distanza gli uni dagli altri, cosa che vale "anche nell'emiciclo", dove "sarebbe difficile osservarla durante le votazioni, ma visto che non ci sono voti" sarà possibile mantenere la distanza di sicurezza anche in Aula.