Coronavirus: Musumeci, 'apparato sanitario siciliano si è rivelato efficiente'

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) – "In questo tanto deprecato Sud Italia, in questa emergenza, l'apparato sanitario della Sicilia si è rilevato efficiente". Così a Coffe Break su La7 il governatore siciliano Nello Musumeci. "C'è stata una mobilitazione corale, e questo lo voglio sottolineare – dice – fra le tante criticità del Sud, a volte giustificate, in questo contesto siamo stati presenti alle nostre responsabilità".