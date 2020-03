Coronavirus: Palermo, medici Asp consegnano nulla osta a turisti bergamaschi

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) – E' ufficialmente finita la quarantena per il gruppo di turisti bergamaschi rimasti bloccati per due settimane all'hotel Mrercure di Palermo. Poco fa i medici dell'Asp hanno consegnato al gruppo di lombardi il nula osta con il certificato medico di idoneità per lasciare l'albergo e, quindi, Palermo. Oggi stesso molti di loro lasceranno la città.