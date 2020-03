Coronavirus: sindaco Messina, 'Garantiremo i servizi ma invito tutti al buon senso'

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) – “Garantiremo i servizi ma invito tutti al buon senso. Già da stanotte saranno formalizzati dei procedimenti collegati ai servizi comunali. La sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali dalla data dell’8/3/2020 fino al 3/04/2020, eccetto che per gli uffici dell’anagrafe, dello Stato Civile e del Dipartimento Servizi alla persona, che sono dotati di postazioni front office munite di vetri separatori". Così il sindaco di Messina Cateno De Luca. "I Dirigenti di ciascun Dipartimento valuteranno, in relazione ai servizi diretti, l’opportunità di consentire il ricevimento del pubblico per quei procedimenti amministrativi che non ne consentano la sospensione, in tali casi si dovrà disciplinare l’ingresso del pubblico in modalità tale da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e l’utente", dice.

"La sospensione delle celebrazioni dei matrimoni con il rito civile – si legge on una nota – La sanificazione dei mezzi di trasporto, con cadenza periodica, fino alla durata di validità del DPCM dell’8/3/2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni che saranno rese note.

La sanificazione delle aree dei mercati cittadini con cadenza periodica a cura della Messina Servizi Bene Comune SpA fino alla durata di validità del DPCM dell’8/3/2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni che saranno rese note. L’attivazione di tutte le procedure relative necessarie a garantire le funzioni operative del Coc in misura ridotta, a partire dalle ore 08.30 di giorno 09.03.2020 in attività H24 fino a termine esigenza. Di attribuire il coordinamento generale al Coc che rimane unico riferimento territoriale per la gestione dell’emergenza in atto. Che tutte le comunicazioni ufficiali da parte di tutti gli Enti, coinvolti a vario titolo nella gestione dell’emergenza, dovranno convergere agli indirizzi mail e telefonici sotto riportati: protezionecivile@comune.messina.it".