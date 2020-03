Coronavirus: a Messina matrimonio con invitati milanesi, Regione 'avvisare prefettura'

Palermo, 10 mar. (Adnkronos) – Sul matrimonio celebrato il 7 marzo a Messina, con un gruppo di invitati provenienti da Cologno Monzese (Milano), interviene l’assessore agli Enti locali della Regione siciliana Bernardette Grasso che sottolinea la necessità di "segnalare alla prefettura i profili in contrasto con le norme di contenimento dell’epidemia di Coronavirus". "L'ufficio territoriale del governo – afferma Grasso – ha tutte le competenze per poter compiere le valutazioni che richiede il caso e adottare eventuali provvedimenti. Ricordiamo che coloro che hanno raggiunto la Sicilia dalle zone focolaio del Nord Italia hanno l'obbligo di porsi in autoisolamento e di dichiarare il proprio avvenuto rientro attraverso le modalità indicate da governo e Regione siciliana".