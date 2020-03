Coronavirus: Nobili (Iv), 'Raggi incapace e pericolosa'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Mentre si moltiplicano gli appelli a stare in casa per fermare Covid 2019, la Raggi annuncia apertura delle zone a traffico limitato per – letterale – 'agevolare gli spostamenti: le auto potranno circolare liberamente, senza limiti di orario'. Siamo oltre: incapace e pericolosa". Lo scrive in un tweet Luciano Nobili, deputato di Iv.