Coronavirus: Palermo, nasce network della comunicazione tra istituzioni e filiere produttive (4)

(Adnkronos) – Antonio Benanti, Presidente del Consorzio Tutela Vini Etna DOC, esalta il valore della coesione: "L’Etna gode di grande visibilità, il Consorzio ha previsto un incoming di influenti giornalisti stranieri nel 2020 e noi ci rendiamo disponibili sin d’ora per dare risalto anche ad altri eventi e ad altre zone della Sicilia in quell’occasione. Inoltre potremo prendere contatto subito con altri Consorzi ed altre associazioni della Sicilia orientale per sensibilizzarli e coinvolgerli. Pensiamo ad esempio alla Strada de Vino e dei Sapori dell’Etna, ma non solo. Insieme possiamo fare davvero tanto. Non meno propositivo è stato l’intervento di Dario Nepoti, direttore del business community “Palermo Mediterranea 2030”: “Siamo di fronte a qualcosa di nuovo e il nostro dovere è fare sistema per rallentare la diffusione del Covid-19 adottando tutte le misure varate dal Governo Nazionale, al contempo prepararci a raccontare la “nuova Sicilia”, anticipare il risveglio, essere coesi costituendo un'alleanza strategica per lo sviluppo”.

Il tavolo si riunirà da ora in poi, a partire dalla esigenza di una comunicazione coordinata in tempi di emergenza in questo tempo del coronavirus, con una serie di consultazioni regolari, attendendo ulteriori adesioni già annunciate.

Chi è interessato aderire al network può rivolgersi alle proprie associazioni o filiere di categoria, Anci, Città metropolitana oppure al Comune di Palermo, indirizzando una email a Fabio Corsini del Gabinetto del Sindaco.