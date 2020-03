Coronavirus: proteste anche al carcere di Siracusa, dato fuoco a lenzuola

Palermo, 10 mar. (Adnkronos) – Rivolta di un gruppo di detenuti al carcere di Cavadonna di Siracusa che la notte scorsa ha dato anche fuoco a lenzuola. Per alcune ore, a partire dalla mezzanotte, i detenuti hanno protestato contro le misure sull'emergenza Coronavirus. Per tutta la notte Carabinieri, Polizia e Gdf hanno controllato, in tenuta antisommossa, la zona circostante. I detenuti chiedono soprattutto di riprendere i colloqui con i familiari.