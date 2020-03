Coronavirus: Conte, 'risorse per 25 mld, facciamo possibile, insieme ce la faremo'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento straordinario di 25 miliardi di euro per far fronte alle difficoltà che il Paese sta vivendo a causa del #coronavirus. Stiamo facendo tutto ciò che è necessario, con ogni strumento a disposizione. Insieme ce la faremo". Così il premier Giuseppe Conte in un tweet.